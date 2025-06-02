«Спартак» хочет продать Медину за 1,5-2 млн евро. Хавбек перешел из ЦСКА за 6 млн евро в 2023 году (Metaratings)

«Спартак» хочет продать Хесуса Медину за 1,5-2 млн евро.

По информации Metaratings, красно-белые планируют освободить легионерское место, чтобы приобрести нового игрока.

28-летний полузащитник не против покинуть «Спартак » и рассчитывает перейти в команду, где будет получать больше практики.

Медина перешел из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Спартак» хочет получить за Дуарте около 5-6 млн евро