«Спартак» хочет продать Медину за 1,5-2 млн евро. Хавбек перешел из ЦСКА за 6 млн евро в 2023 году (Metaratings)
«Спартак» хочет продать Хесуса Медину за 1,5-2 млн евро.
По информации Metaratings, красно-белые планируют освободить легионерское место, чтобы приобрести нового игрока.
28-летний полузащитник не против покинуть «Спартак» и рассчитывает перейти в команду, где будет получать больше практики.
Медина перешел из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.
В прошедшем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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