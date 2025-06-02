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Милохин мечтает стать профи в боксе: «Хочется выступать в MGM Grand. Пиковая точка? Бой с Дэвисом или Гарсией»

Даня Милохин хочет подраться с Джервонтой Дэвисом или Райаном Гарсией.

«В мечтах – профессиональная карьера. Конечно, не такая большая, как у профи, но тоже хочется выступать в MGM Grand.

Смешно звучит, но нет ничего невозможного. Я это докажу – и люди такие: «Да ну на фиг». Конечно, скажут, что он богатый, ему помогли, но на самом деле все в голове. Мы делаем это не ради блогеров. Нужна мировая популярность.

Пиковая точка? Подраться с кем-то вроде Джервонты Дэвиса или Райана Гарсии. Такие ребята меня вдохновляют. Выйдя против них, я пойму, что на месте – дело идет. И не остановлюсь, если проиграю», – сказал блогер Даня Милохин в интервью Спортс″.

Полное интервью с Даней Милохиным читайте здесь.

Даня Милохин: «Когда я победил в Молдавии, в гостинице увидел фотографию разбитого лица соперника – клянусь, заплакал. Мне стало жалко парня – что я так агрессивно его забил»

Милохин дебютировал в боксе – победой нокаутом в первом раунде. Спел на ринге гимн России

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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Даня Милохин
logoДжервонта Дэвис
MGM Grand
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