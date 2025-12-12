НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, «Тампа» забросила 8 шайб «Нью-Джерси», «Флорида» пропустила 6 голов от «Колорадо», «Миннесота» обыграла «Даллас»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Каролине» (2:3 Б), «Тампа» была сильнее «Нью-Джерси» (8:4), «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» (7:2), «Флорида» проиграла «Колорадо» (2:6), «Миннесота» справилась с «Далласом» (5:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
