НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, «Тампа» забросила 8 шайб «Нью-Джерси», «Флорида» пропустила 6 голов от «Колорадо», «Миннесота» обыграла «Даллас»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » уступил «Каролине» (2:3 Б), «Тампа » была сильнее «Нью-Джерси » (8:4), «Нэшвилл » разгромил «Сент-Луис» (7:2), «Флорида» проиграла «Колорадо» (2:6), «Миннесота » справилась с «Далласом» (5:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ