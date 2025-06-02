Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)
Роман Ротенберг может стать одним из функционеров «Витязя».
Ранее появилась информация, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.
«Роман стоически воспринимает эту новость [об уходе из СКА]. Но он не собирается завершать свою карьеру в КХЛ.
Главный претендент на него сегодня – «Витязь». Причем Ротенберг снова будет занимать пост не только главного тренера, но и одного из функционеров клуба, под которого приходят игроки».
«Витязь» хотел бы не только стабильно попадать в плей-офф, но и собрать свою фан-базу. Это один из отстающих клубов КХЛ по посещаемости».
Ротенберг мог бы решить эти вопросы», — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.
Что теперь будет с Ротенбергом?30014 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30014 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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