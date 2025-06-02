Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг может стать одним из функционеров «Витязя».

Ранее появилась информация , что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.

«Роман стоически воспринимает эту новость [об уходе из СКА]. Но он не собирается завершать свою карьеру в КХЛ.

Главный претендент на него сегодня – «Витязь». Причем Ротенберг снова будет занимать пост не только главного тренера, но и одного из функционеров клуба, под которого приходят игроки».

«Витязь» хотел бы не только стабильно попадать в плей-офф, но и собрать свою фан-базу. Это один из отстающих клубов КХЛ по посещаемости».

Ротенберг мог бы решить эти вопросы», — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн