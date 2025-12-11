Майер уехал из расположения «Нью-Джерси» из-за проблем со здоровьем у члена семьи. Тимо – лучший снайпер «Девилс» с 11 голами
Нападающий «Нью-Джерси»» Тимо Майер взял отпуск из-за проблем со здоровьем у члена семьи.
«Клуб поддерживает Тимо и его семью и благодарит всех за уважение их права на приватность в данный момент», – говорится в заявлении «Девилз».
Майер – лучший снайпер «Нью-Джерси» в этом сезоне. На его счету 11 шайб в 30 играх.
