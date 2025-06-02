Ротенберг продолжит работу в КХЛ после ухода из СКА и сохранит пост первого вице-президента ФХР («Матч ТВ»)
Роман Ротенберг продолжит работу в КХЛ после ухода из СКА.
О новом назначении может быть объявлено в течение лета, как сообщает «Матч ТВ».
При этом 44-летний специалист сохранит пост первого вице‑президента ФХР. На данный момент он также входит в состав совета директоров КХЛ.
Сегодня появилась информация, что Роман Ротенберг покидает пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.
Что теперь будет с Ротенбергом?30007 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30007 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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