Ротенберг продолжит работу в КХЛ после ухода из СКА и сохранит пост первого вице-президента ФХР («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг продолжит работу в КХЛ после ухода из СКА.

О новом назначении может быть объявлено в течение лета, как сообщает «Матч ТВ».

При этом 44-летний специалист сохранит пост первого вице‑президента ФХР . На данный момент он также входит в состав совета директоров КХЛ.

Сегодня появилась информация , что Роман Ротенберг покидает пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.

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