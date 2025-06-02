Ротенберг может возглавить «Витязь» после увольнения из СКА («Спорт день за днем»)

Роман Ротенберг может стать главным тренером «Витязя».

Ранее появилась информация , что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.

Как пишет «Спорт день за днем», Ротенберг, скорее всего, возглавит «Витязь », в котором заменит Павла Десяткова.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина (2022, 2023). В 2024 году команда выбыла во втором раунде, проиграв «Автомобилисту». В прошедшем сезоне СКА проиграл «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

Подмосковный клуб стал десятым в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина в минувшем сезоне КХЛ .

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн