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Ротенберг может возглавить «Витязь» после увольнения из СКА («Спорт день за днем»)

Роман Ротенберг может стать главным тренером «Витязя».

Ранее появилась информация, что новый совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.

Как пишет «Спорт день за днем», Ротенберг, скорее всего, возглавит «Витязь», в котором заменит Павла Десяткова.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина (2022, 2023). В 2024 году команда выбыла во втором раунде, проиграв «Автомобилисту». В прошедшем сезоне СКА проиграл «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

Подмосковный клуб стал десятым в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина в минувшем сезоне КХЛ.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн

Что теперь будет с Ротенбергом?30013 голосов
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уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?30013 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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