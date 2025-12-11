  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рише об «Авангарде»: «Высококлассный клуб. Моя задача – показывать все, в чем я силен. Это подготовка к матчам, анализ видео, все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать»
4

Рише об «Авангарде»: «Высококлассный клуб. Моя задача – показывать все, в чем я силен. Это подготовка к матчам, анализ видео, все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать»

Рише об «Авангарде»: высококлассный клуб.

Рафаэль Рише высказался о том, что вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Сегодня клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе».

«Я действительно рад быть здесь. Перелет был легкий и хороший. Я находился в Москве со своей семьей на протяжении нескольких дней. Потом мы просто взяли и прилетели сюда.

Когда я покинул «Трактор», все произошло настолько стремительно, что, в принципе, мне особо и рассказать-то нечего. Просто возможность, это предложение возникло, и вот я здесь.

Это высококлассный клуб. И возможность поработать здесь, конечно же, очень привлекательна. Ну и плюс здесь работают Ги Буше, Дэйв Барр.

Я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы 3 года работали вместе. О том, что я перехожу в Омск, ему не стал сообщать. Это очень быстро все произошло. У меня даже не было времени всех оповестить. Ги, конечно же, в курсе. А вот для Луи будет сюрприз.

Моя зона ответственности в тренерском штабе – это пока вопрос открытый. Естественно, мы это будем обсуждать, когда Ги вернется. На данный момент я приехал, присоединяюсь к команде, осматриваюсь, а дальше будет видно.

Я бы сказал, что хоккей, который я пропагандирую, очень схож с тем, что мы видим здесь. Ранее с Бенуа Гру мы старались выстраивать атакующую, быструю команду, которая нагружает вратаря, которая создает много моментов, при этом самоотверженно действует в обороне, блокирует броски. В целом похоже на то, что мы видим в «Авангарде».

Моя задача – показывать все, что я умею, в чем я силен. Это и подготовка к матчам, и анализ видео, и все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать», – сказал Рише.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Авангарда» в YouTube
logoРафаэль Рише
logoАвангард
Луи Робитайл
Дэйв Барр
logoТрактор
logoБенуа Гру
logoГи Буше
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зислис о Рише в штабе «Авангарда»: «Его звали в Омск еще в межсезонье. Тогда речь шла о каком-то важном посте, связанном с академией и развитием молодежи»
11 декабря, 09:50
Сопин о Рише в штабе «Авангарда»: «Заинтересованность Ги Буше – один из ключевых моментов. Работа Рафаэля в «Тракторе» была высоко оценена экспертами»
11 декабря, 06:35
Экс-тренер «Трактора» Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде». Контракт – до 2027 года
11 декабря, 06:25
Главные новости
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам в истории НХЛ (743), обогнав Потвена. До идущего 50-м Робинсона – 7 передач
2 минуты назад
Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне
14 минут назад
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
38 минут назадВидео
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
50 минут назадВидео
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
сегодня, 01:31
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
сегодня, 01:18
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Рейнджерс» – «Монреаль», «Тампа» проиграла «Айлендерс» по буллитам, «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе»
сегодня, 00:00Live
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»
вчера, 21:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
25 минут назад
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40