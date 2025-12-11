Рише об «Авангарде»: «Высококлассный клуб. Моя задача – показывать все, в чем я силен. Это подготовка к матчам, анализ видео, все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать»

Рише об «Авангарде»: высококлассный клуб.

Рафаэль Рише высказался о том, что вошел в тренерский штаб «Авангарда ».

Сегодня клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе ».

«Я действительно рад быть здесь. Перелет был легкий и хороший. Я находился в Москве со своей семьей на протяжении нескольких дней. Потом мы просто взяли и прилетели сюда.

Когда я покинул «Трактор», все произошло настолько стремительно, что, в принципе, мне особо и рассказать-то нечего. Просто возможность, это предложение возникло, и вот я здесь.

Это высококлассный клуб. И возможность поработать здесь, конечно же, очень привлекательна. Ну и плюс здесь работают Ги Буше , Дэйв Барр.

Я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы 3 года работали вместе. О том, что я перехожу в Омск, ему не стал сообщать. Это очень быстро все произошло. У меня даже не было времени всех оповестить. Ги, конечно же, в курсе. А вот для Луи будет сюрприз.

Моя зона ответственности в тренерском штабе – это пока вопрос открытый. Естественно, мы это будем обсуждать, когда Ги вернется. На данный момент я приехал, присоединяюсь к команде, осматриваюсь, а дальше будет видно.

Я бы сказал, что хоккей, который я пропагандирую, очень схож с тем, что мы видим здесь. Ранее с Бенуа Гру мы старались выстраивать атакующую, быструю команду, которая нагружает вратаря, которая создает много моментов, при этом самоотверженно действует в обороне, блокирует броски. В целом похоже на то, что мы видим в «Авангарде».

Моя задача – показывать все, что я умею, в чем я силен. Это и подготовка к матчам, и анализ видео, и все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать», – сказал Рише.