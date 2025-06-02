«Урал» может сыграть в РПЛ вместо «Химок» – не менее 5 клубов готовы поддержать екатеринбуржцев. Ответный матч «Пари НН» и «Сочи» вызвал вопросы (Иван Карпов)
Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон. По регламенту подмосковный клуб будет заменен другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом по регламенту преимущество имеют клубы, выступавшие в РПЛ.
По данным инсайдера Ивана Карпова, на общем собрании членов РПЛ, которое пройдет во вторник, не менее пяти клубов готовы выступить за приглашение в высший дивизион «Урала», уступившего «Ахмату» в стыковых матчах. Отмечается, что ответный стыковой матч «Пари НН» против «Сочи» (1:3, первая игра – 2:1) вызвал вопросы у многих представителей лиги.
РФС может сделать выбор в пользу «Урала», если мнение РПЛ и ФНЛ совпадет. Клубы должны провести голосование и определить кандидата большинством голосов.