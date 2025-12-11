Роман Ротенберг: «Я служу хоккею. Стараюсь, чтобы люди видели, что мы в России можем делать лучшее. Что в МГИМО можно учиться, никуда не уезжая»

Роман Ротенберг: в России нужно сейчас учиться и никуда не уезжать.

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о встрече с российскими студентами.

– Как вам в целом посещение МГИМО? Вспомнили, может быть, свои ученические годы?

– Да, именно вспоминая свои ученические годы, хотел рассказать студентам так, чтобы это было очень интересно, чтобы студенты могли это применить в своих научных работах, применить это в своих проектах, возможно, создать какие-то стартапы в своих предпринимательских проектах. Именно вот это объединение образования и спорта и дает нам возможность добиваться максимального успеха. Это развитие массового спорта, развитие студенческого спорта, это возможность кататься, это связь поколений, это строительство открытых катков.

Открытые катки нам дают возможность ходить на лед, кататься массово с клюшками, можно без клюшки, можно просто выйти на коньках, покататься со своей девушкой, со своим отцом, со своей мамой, с бабушкой, дедушкой. Вместе объединяет такая культура, связь поколений.

– Вы очень много работаете. Как вы все успеваете?

– Я служу хоккею. Это вся моя жизнь и спорт в целом. Я понимаю, насколько это все важно. И стараюсь делать все возможное, чтобы люди видели и понимали, что мы в России можем делать лучшее. Что в МГИМО можно учиться, никуда не уезжая. В России нужно сейчас учиться и никуда не уезжать, – сказал Ротенберг.