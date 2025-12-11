Владимир Плющев: «Россия 25» не соответствует названию. Это сборная Ротенберга, которой он распоряжается как хочет. Должны быть игроки до 25 лет, а вызываются более возрастные»

  • Спортс
22

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на наличие 7 ассистентов капитана в заявке «России 25» на Кубок Первого канала.

Ранее стало известно, что Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на Кубке Первого канала. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов.

«Сложно тут что-то комментировать, тем более сборная не соответствует своему названию. Должны быть игроки до 25 лет, а вызываются гораздо более возрастные. Это сборная Романа Борисовича Ротенберга, которой он распоряжается как хочет. На классическую сборную она не похожа.

Наверное, есть причины, почему не все клубы отпускают игроков в эту сборную. По крайней мере, руководители обеих сторон созваниваются и общаются. Есть пункт, который говорит о том, что в сборную игроков должны отпускать.

Я посмотрю Кубок первого канала, потому что наша команда якобы до 25 лет не очень хорошо выступала на последних турнирах. Интересно посмотреть, как мы будем выглядеть на уровне Беларуси и Казахстана.

Мы все время в печати говорим, что как только вернемся на международную арену, то порвем североамериканцев как туалетную бумагу, а результаты матчей со сборными из ближнего зарубежья не убеждают в этом», – сказал Плющев.  

Ротенберг о клубах, которые не отпустили игроков на КПК: «Сборная России – самое важное, что есть, мы обязаны отдать долг родине. Администрация президента, Минспорт нам помогают. Бог всем судья!»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
