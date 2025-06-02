Сафонов погасил весь долг по алиментам – 66 млн рублей. Приставы пока не сняли обеспечительные меры (Sport Baza)

Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой.

По данным Sport Baza, 28 мая вратарь «ПСЖ» и сборной России полностью оплатил долг на сумму 66 046 160 рублей и 22 копейки.

Несмотря на выплату всех долгов, обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Сафонов сможет сыграть в товарищеском матче против Нигерии 6 июня.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ » перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу бывшего игрока «Краснодара ».

В апреле бывшая супруга футболиста Анастасия написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов.