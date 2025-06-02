«Атлетико» намерен купить Дьокереша за 65-75 млн евро. Форвард «Спортинга» – главная трансферная цель клуба (Record)

«Атлетико» намерен купить Виктора Дьокереша.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Record, нападающий «Спортинга » является главной целью мадридского клуба в межсезонье.

Отмечается, что «Атлетико » уже сделал несколько важных шагов к приобретению шведского игрока.

Трансферная стоимость Дьокереша может составить от 65 до 75 млн евро. В его контракте есть опция выкупа за 100 млн евро, но испанцы ожидают, что итоговая цена окажется ниже.

«Атлетико» рассчитывает продать Анхеля Корреа . Антуан Гризманн , Хулиан Альварес , Александр Серлот останутся в клубе, даже если переход Дьокереша состоится.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провел за «Спортинг» 52 матча, забил 54 гола и сделал 12 результативных передач.