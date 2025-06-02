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ИИХФ сформировала группы без России на Олимпиаду-2026

Сборная России не включена в составы групп на хоккейный турнир на Олимпиаду.

«После запроса Международного олимпийского комитета о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года ИИХФ завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», – сообщили в пресс-службе ИИХФ.

Составы групп мужского турнира по хоккею выглядит следующим образом:
 
Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;
 
Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;
 
Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

С 2022 года команды России и Беларуси отстранены от международных турниров. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
Р-Спорт
logoКХЛ
logoСборная Дании по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Италии по хоккею
logoНХЛ
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
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