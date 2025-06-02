ИИХФ сформировала группы без России на Олимпиаду-2026

Сборная России не включена в составы групп на хоккейный турнир на Олимпиаду.

«После запроса Международного олимпийского комитета о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года ИИХФ завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», – сообщили в пресс-службе ИИХФ.

Составы групп мужского турнира по хоккею выглядит следующим образом:



Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;



Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;



Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

С 2022 года команды России и Беларуси отстранены от международных турниров. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.