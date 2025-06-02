Флик – лучший тренер сезона в Ла Лиге. Он обошел Симеоне, Пеллегрини и Вальверде
Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге.
Главный тренер «Барселоны» обошел в голосовании Пепе Бордаласа («Хетафе»), Маноло Гонсалеса («Эспаньол»), Мануэля Пеллегрини («Бетис»), Мичела Санчеса («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Диего Симеоне («Атлетико»).
В минувшем сезоне «Барселона» под руководством Флика выиграла Ла Лигу, набрав 88 очков в 38 матчах. Отметим, что немецкий специалист трижды в сезоне признавался лучшим тренером месяца.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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