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Модрич интересен «Милану». Спортивный директор Таре «мечтает» подписать 39-летнего хавбека

Новой командой Луки Модрича может оказаться «Милан».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор «россонери» Игли Таре «мечтает» о заключении контракта с полузащитником, покидающим «Реал». Кандидатура 39-летнего хорвата обсуждается в клубе.

Отмечается, что Модрич получил предложения от различных команд, но пока не спешит с выбором.

В этом сезоне Лука провел 35 матчей в Ла Лиге и сделал 6 голевых передач. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoЛука Модрич
Фабрицио Романо
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