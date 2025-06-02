Модрич интересен «Милану». Спортивный директор Таре «мечтает» подписать 39-летнего хавбека

Новой командой Луки Модрича может оказаться «Милан».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , спортивный директор «россонери» Игли Таре «мечтает» о заключении контракта с полузащитником, покидающим «Реал ». Кандидатура 39-летнего хорвата обсуждается в клубе.

Отмечается, что Модрич получил предложения от различных команд, но пока не спешит с выбором.

В этом сезоне Лука провел 35 матчей в Ла Лиге и сделал 6 голевых передач. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .