Директор «Нефтехимика» о Лайпсике: «Сделали ему более выгодное предложение, чем СКА. После двух недель ожидания отозвали. Насильно мил не будешь»

Директор «Нефтехимика» рассказал, что вел переговоры с Лайпсиком.

Спортивный директор «Нефтехимика » Антон Марчинский рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком .

В 8 матчах сезона за СКА игрок забросил 7 шайб и сделал 1 передачу.

«Нет такого, чтобы мы кусали локти из-за Лайпсика. Мы сделали ему предложение, которое по условиям было более выгодным, чем то, что у него сейчас есть в СКА. Но насильно мил не будешь. Мы не собираемся кого-либо заставлять биться за команду и город.

Клуб отозвал предложение Брендану после двух недель ожидания. Условия постоянно менялись, но мы пришли к определенному консенсусу по бонусной части. Были практически готовы подписать контракт, игрок сказал: «Да», мы выслали ему договор. Но через два дня его агент сказал, что хочет добавить еще один пункт в контракт, на что я ответил, что мы отзываем свое предложение. Нам нужно, чтобы человек играл за команду, а не ехал сюда зарабатывать.

Что касается того, как Лайпсик сейчас играет, то все знают, что он начинает на высокой ноте, а к плей-офф его результативность падает. В октябре, когда мы вели с ним переговоры, нам нужен был импульс. Но получилось так, как получилось», – сказал Марчинский.