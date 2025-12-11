  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Нефтехимика» о Лайпсике: «Сделали ему более выгодное предложение, чем СКА. После двух недель ожидания отозвали. Насильно мил не будешь»
2

Директор «Нефтехимика» о Лайпсике: «Сделали ему более выгодное предложение, чем СКА. После двух недель ожидания отозвали. Насильно мил не будешь»

Директор «Нефтехимика» рассказал, что вел переговоры с Лайпсиком.

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком.

В 8 матчах сезона за СКА игрок забросил 7 шайб и сделал 1 передачу.

«Нет такого, чтобы мы кусали локти из-за Лайпсика. Мы сделали ему предложение, которое по условиям было более выгодным, чем то, что у него сейчас есть в СКА. Но насильно мил не будешь. Мы не собираемся кого-либо заставлять биться за команду и город.

Клуб отозвал предложение Брендану после двух недель ожидания. Условия постоянно менялись, но мы пришли к определенному консенсусу по бонусной части. Были практически готовы подписать контракт, игрок сказал: «Да», мы выслали ему договор. Но через два дня его агент сказал, что хочет добавить еще один пункт в контракт, на что я ответил, что мы отзываем свое предложение. Нам нужно, чтобы человек играл за команду, а не ехал сюда зарабатывать. 

Что касается того, как Лайпсик сейчас играет, то все знают, что он начинает на высокой ноте, а к плей-офф его результативность падает. В октябре, когда мы вели с ним переговоры, нам нужен был импульс. Но получилось так, как получилось», – сказал Марчинский. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
logoБрендан Лайпсик
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин считает, что Ларионова можно похвалить за успехи СКА: «Это же его работа. Иностранцы заиграли, дают результат, вратарь Иванов неплохо вкатился»
6 декабря, 19:17
Сергей Черкас: «СКА полноценно встает на ноги. Это уже не та команда, что начинала сезон. Сейчас она имеет лицо, там проглядывается тактическая схема игры»
5 декабря, 11:17
Артюхин о СКА: «Команда стала допускать меньше ошибок, дисциплинированнее играет в обороне. Лайпсик здорово усилил звено иностранцев»
5 декабря, 08:59
Главные новости
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
53 минуты назад
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
сегодня, 01:18
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Рейнджерс» – «Монреаль», «Тампа» проиграла «Айлендерс» по буллитам, «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе»
сегодня, 00:00Live
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»
вчера, 21:38Видео
Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
вчера, 21:04
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Герин о Хьюзе в «Миннесоте»: «Мы приобрели франчайз-защитника, такие возможности выпадают нечасто. Куинн будет здесь счастлив»
вчера, 19:58
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Это про смыслы и ценности. Мы умеем создавать не только зрелищные форматы, но и то, что остается в памяти. Спасибо Новосибирску за теплый прием»
вчера, 19:00
Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала
вчера, 18:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
39 минут назад
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40