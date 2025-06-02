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Мусаев о судействе: «В пользу наших соперников совершили на 4 ошибки больше за последние 5 сезонов. У людей, болеющих против «Краснодара», не получится принизить наше чемпионство»

Мурад Мусаев ответил на вопрос о судейских ошибках в матчах «Краснодара».

– Вы рекордсмен по желтым карточкам среди тренеров, но есть и другая статистика. По данным «Судейской», в пользу «Краснодара» было совершено 12 ошибок, против – ни одной. По подсчетам «СЭ», в пользу «Краснодара» – 11 ошибок, против – одна. 

– По итогам заседаний ЭСК: в нашу пользу сделали на три ошибки больше. Вы приводите данные «СЭ», но если взять их же статистику за последние пять сезонов, то в пользу наших соперников совершили на четыре ошибки больше. У людей, болеющих против «Краснодара», не получится принизить наше чемпионство.

Есть явные судейские ошибки, а бывают моменты, когда судья дает желтую за первый фол, чтобы потом иметь возможность сразу удалить, срывает атаки, не свистит на Кордобе. Эти моменты не обсуждают, но их было много в ряде матчей. 

– Что скажете о не поставленном пенальти после эпизода Черников-Лаксальт в гостевом матче с «Динамо» (1:0) и неудалении Сперцяна в Воронеже, наступе Тормены на Гонду в первом матче с «Зенитом»?

– Момент с Черниковым – глупость, потому что Лаксальт начал заваливаться еще до контакта. Если бы Саша отпустил руку, Лаксальт точно так же упал бы. Я об этом сказал Черникову после матча. Можно ли было поставить пенальти? Можно, но еще раз: падение началось еще до контакта с Черниковым.

Сперцян – поверьте, в каждом матче есть действия игроков после свистка. 

Что касается Тормены: если бы 190-сантиметровый Тормена действительно наступил бы на Гонду, тот смог бы сразу встать и с улыбкой продолжить игру?

Мне кажется, это не то, к чему можно прицепиться. Были моменты пятьдесят на пятьдесят – решения были в обе стороны.

А если брать прошлые сезоны, то у меня тоже есть записи: что творилось в решающих матчах, за что удаляли игроков, где ставились пенальти, где не ставились. Всегда кто-то недоволен.

Если брать этот сезон в целом, мне кажется, судьи отработали нормально, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАлександр Черников
logoСпортс
logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
logoДжон Кордоба
ЭСК РФС
logoЭдуард Сперцян
logoДиего Лаксальт
logoсудьи
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