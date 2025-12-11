  • Спортс
Ротенберг о встрече с Сигалом: «Сэнсэй, легенда. Мы с отцом смотрели все его фильмы, включали кабельное ТВ, ходили в видеосалон в подвале. Он очень любит Россию и хоккей»

Роман Ротенберг: мы с отцом смотрели все фильмы Сигала.

Главный тренер «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о встрече с актером Стивеном Сигалом в Новосибирске. 

О чем вы в среду пообщались с голливудским актером Стивеном Сигалом?

– Сигал – это сэнсэй. Он очень интересный человек. Мы с отцом смотрели все его фильмы, как и все. Включали кабельное ТВ, ходили в видеосалон в подвале. Там специальные люди вставляли кассеты в видеомагнитофон. Там крутили «Рэмбо», фильмы Сигала…

Это легенда. Общение с таким человеком – это развитие. И мы договорились, что Стивен Сигал приедет в субботу на хоккейный матч сборной России. Надеюсь, получится этот визит. Ждем подтверждение, но мы уже пригласили.

Что Сигал говорит о нашей стране?

– Он очень любит Россию. И все наши коллеги – Рой Джонс, Стивен Сигал – все очень любят хоккей, реально. Они поддерживают сборную России, нашу страну в целом. Это нам очень важно, – сказал Ротенберг.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
