«Челси» подписал Эссугу до 2033 года. «Спортинг» получит 22,27 млн евро за опорника
Дариу Эссугу перешел в «Челси».
Лондонский клуб объявил о трансфере 20-летнего опорного полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2033 года.
Ранее «Спортинг» сообщал, что получит за хавбека 22,27 млн евро.
В этом сезоне Эссугу провел 27 матчей в Ла Лиге, находясь в аренде в «Лас-Пальмасе». Подробно со статистикой Дариу можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Челси»
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