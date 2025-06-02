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«Челси» подписал Эссугу до 2033 года. «Спортинг» получит 22,27 млн евро за опорника

Дариу Эссугу перешел в «Челси».

Лондонский клуб объявил о трансфере 20-летнего опорного полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2033 года.

Ранее «Спортинг» сообщал, что получит за хавбека 22,27 млн евро.

В этом сезоне Эссугу провел 27 матчей в Ла Лиге, находясь в аренде в «Лас-Пальмасе». Подробно со статистикой Дариу можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Челси»
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