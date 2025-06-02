«Челси» подписал Эссугу до 2033 года. «Спортинг» получит 22,27 млн евро за опорника

Дариу Эссугу перешел в «Челси».

Лондонский клуб объявил о трансфере 20-летнего опорного полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2033 года.

Ранее «Спортинг » сообщал , что получит за хавбека 22,27 млн евро.

В этом сезоне Эссугу провел 27 матчей в Ла Лиге , находясь в аренде в «Лас-Пальмасе ». Подробно со статистикой Дариу можно ознакомиться здесь .

Фото: chelseafc.com