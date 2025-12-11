Отец Василевского: «Бобровский изумительно играет. Стиль у него современный. Все движения гибкие, много падений, растяжек, даже рискованные»

Отец Василевского: Бобровский всем доказал, что вратарь топ-уровня.

Андрей Василевский-старший, отец вратаря «Тампы » Андрея Василевского, поделился мнением о голкипере «Флориды» Сергее Бобровском .

– Как вам Бобровский в последние годы? Он будто заново родился.

– Шикарно. Сергей такой же тактичный человек. Силу игрока, мастерство определяет его уровень игры в плей-офф, а не в регулярке. Игра Бобровского показала во всей красе – два Кубка Стэнли. Он всем доказал, что вратарь топ-уровня. У меня к нему очень большое уважение, он молодец.

Стиль у него современный. Все движения гибкие, много падений, растяжек. Даже рискованные. Часто у него такие моменты, которые могут привести к травме какой-то, например, колена. Он вытягивается на грани риска. А так он изумительно играет, как он такие сэйвы делает!

Да у нас столько вратарей в НХЛ сейчас! Игорь Шестеркин , Илья Сорокин , Ярослав Аскаров! – сказал Василевский-старший в интервью Спортсу” .

