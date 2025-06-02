Ямаль об игре за «Реал»: «Невозможно. Нет»
Ламин Ямаль заявил, что не стал бы играть за «Реал».
17-летний игрок «Барселоны» является воспитанником клуба. Он провел 55 матчей за каталонцев в этом сезоне, забил 18 голов и сделал 21 результативную передачу.
– Ты бы играл за «Реал»?
– Нет. Невозможно, – сказал Ламин Ямаль.
Ямаль – лучший атакующий игрок мира по версии футболистов Бундеслиги с 53,7% голосов. Дембеле с 6,9% – 2-й, Мбаппе с 6% – 3-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
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