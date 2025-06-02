«Байер» отклонил 2-е предложение «Ливерпуля» по Виртцу – 130 млн евро. Немцы просят 150 млн (Кристиан Фальк)
«Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по трансферу Флориана Виртца.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы предложили за полузащитника 117 млн евро. С учетом бонусов общая сумму достигала 130-133 млн евро.
По информации журналиста Кристиана Фалька, теперь немцам было предложено 130 млн евро. Однако «Байер» по-прежнему рассчитывает получить 150 млн евро.
«Байер» может запросить включение Эллиотта или Куансы в сделку с «Ливерпулем» по Виртцу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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