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Константин Генич получил премию «Добряк на вайбе» – за рекордный гол и поцелуй жены прямо на поле

Константин Генич признан добряком недели по итогам 7-го тура Winline МФЛ.

Сыгравший за «Матч ТВ» комментатор стал очередным лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой.

«Матч ТВ» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф, поэтому игра против Lotus Music с турнирной точки зрения ни на что не влияла.

Из-за отсутствия многих игроков с медийным статусом команде пришлось задействовать комментаторов – в итоге Генич попал в заявку и начал игру в запасе, а его коллега Сергей Дурасов вышел в стартовом составе.

Во втором тайме Генич вышел на замену и реализовал пенальти. Во время празднования он прямо на поле поцеловал свою супругу Ирину.

Генич стал самым возрастным автором гола в истории Медиалиги – 47 лет и 148 дней. Он превзошел достижение Алексея Медведева (45 лет и 166 дней).

Игра завершилась вничью (3:3), а в серии буллиталити «Матч ТВ» уступил «Лотусу» со счетом 0:2. Генич и Дурасов не реализовали буллиты.

В общей сложности Генич отыграл восемь минут. Это был его первый матч в МФЛ за два года.

Генич – самый возрастной автор гола в истории Медиалиги. Комментатор «Матч ТВ» забил с пенальти

Генич, Дьяков, Млечный – как же много звезд сыграло в туре Медиалиги!

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Добряк на вайбе
logoСергей Дурасов
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logoФК Матч ТВ
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