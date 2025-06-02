Николай Валуев: «Я против пива на стадионах – это во вред населению. Тогда и рекламу пива на ТВ надо вернуть – это же тоже экономика»

Николай Валуев категорически против продажи пива на стадионах.

Запрет на продажу этого напитка на футбольных аренах России был введен в 2005 году.

«Я против пива на стадионах. Это будет только во вред населению. Чего вдруг захотели вернуть пиво на спортивные объекты? Столько лет был запрет, а теперь завтра нужно разрешить?

Я понимаю, что этот вопрос лежит в области экономики, что хотят сделать это ради поддержки футбольных клубов пивными компаниями.

Тогда надо быть последовательными, давайте вернем рекламу пива на телевидении. Это же тоже экономика», – сказал депутат Госдумы Николай Валуев .

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Круглый стол покажет, вернется оно или нет. РФС и РПЛ готовы, только дату скорректируем – представители Минспорта не могут 9 июня»