Николай Валуев: «Я против пива на стадионах – это во вред населению. Тогда и рекламу пива на ТВ надо вернуть – это же тоже экономика»
Николай Валуев категорически против продажи пива на стадионах.
Запрет на продажу этого напитка на футбольных аренах России был введен в 2005 году.
«Я против пива на стадионах. Это будет только во вред населению. Чего вдруг захотели вернуть пиво на спортивные объекты? Столько лет был запрет, а теперь завтра нужно разрешить?
Я понимаю, что этот вопрос лежит в области экономики, что хотят сделать это ради поддержки футбольных клубов пивными компаниями.
Тогда надо быть последовательными, давайте вернем рекламу пива на телевидении. Это же тоже экономика», – сказал депутат Госдумы Николай Валуев.
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Круглый стол покажет, вернется оно или нет. РФС и РПЛ готовы, только дату скорректируем – представители Минспорта не могут 9 июня»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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