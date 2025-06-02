Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров. Он возглавлял клуб с января 2022 года и ни разу не выиграл Кубок Гагарина
Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА.
Такое решение принял новый совет директоров клуба. Его заседание прошло сегодня, 2 июня.
Решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером СКА Романом Ротенбергом было принято в связи с недостижением командой спортивных результатов.
Ранее СКА объявил об отставке совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера.
Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб ни разу не выиграл Кубок Гагарина.
В 2022 и 2023 году СКА дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина. В 2024 году команда выбыла во втором раунде, проиграв «Автомобилисту».
Наконец, в минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.
Что теперь будет с Ротенбергом?29823 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости