Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров. Он возглавлял клуб с января 2022 года и ни разу не выиграл Кубок Гагарина

Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА.

Такое решение принял новый совет директоров клуба. Его заседание прошло сегодня, 2 июня.

Решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером СКА Романом Ротенбергом было принято в связи с недостижением командой спортивных результатов.

Ранее СКА объявил об отставке совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб ни разу не выиграл Кубок Гагарина .

В 2022 и 2023 году СКА дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина. В 2024 году команда выбыла во втором раунде, проиграв «Автомобилисту».

Наконец, в минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.