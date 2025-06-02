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Дегтярев о допуске россиян к Олимпиаде: «Проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее, но и по этим видам идет работа. МОК, НОК Италии – наши союзники»

Дегтярев назвал НОК Италии союзником в вопросе допуска России на ОИ-2026.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«На сегодня мы только по четырем видам имеем допуск к отбору на Олимпийские игры – конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, ски-альпинизм. Проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее. Но и по этим видам идет работа.

Надо сказать, что наши союзники в этом смысле (допуска к отбору на Игры в Милане) – МОК и Национальный олимпийский комитет Италии. Они понимают, что без нас зимняя Олимпиада будет не так интересна зрителям.

Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Есть разные варианты, в том числе предоставление wild card на Олимпийские игры», – сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoМихаил Дегтярев
logoМОК
НОК Италии
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
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