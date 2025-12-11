Галкин о Ротенберге на Кубке Первого канала: «В СКА все видели много всяких приколюх. Видно, что Роман Борисович наслаждается этим всем. Везде позитив в команде, улыбки»

Галкин о КПК: «Видно, что Роман Борисович Ротенберг наслаждается этим всем.

Вратарь сборной «Россия 25» Владимир Галкин высказался об участии на Кубке Первого канала. Российская сборная под руководством Романа Ротенберга победила в турнире 3х3.

– Приятно, что вас признали лучшим игроком турнира 3х3?

– Это положительные эмоции. Это в плюс и добавит уверенности, позитива и хорошего настроения.

– В раздевалке вы в мотоциклетном шлеме били кувалдой по огромной шине...

– Посмеялись. Позитивно, прикольно было.

– Роман Ротенберг любит придумывать подобные вещи.

– Я в первый раз в команде, когда Роман Борисович – главный тренер. Когда он был в СКА, все видели, что было много всяких приколюх. Это чисто позитив.

– Видно, что Ротенберг горит этим турниром?

– Да, видно, что он наслаждается этим всем. Везде позитив в команде, везде улыбки. Никакого напряга нет. Все сделано для того, чтобы расслабиться в хорошем смысле и получить удовольствие, – сказал Галкин.