  • Галкин о Ротенберге на Кубке Первого канала: «В СКА все видели много всяких приколюх. Видно, что Роман Борисович наслаждается этим всем. Везде позитив в команде, улыбки»
Вратарь сборной «Россия 25» Владимир Галкин высказался об участии на Кубке Первого канала. Российская сборная под руководством Романа Ротенберга победила в турнире 3х3.

Приятно, что вас признали лучшим игроком турнира 3х3?

– Это положительные эмоции. Это в плюс и добавит уверенности, позитива и хорошего настроения.

В раздевалке вы в мотоциклетном шлеме били кувалдой по огромной шине...

– Посмеялись. Позитивно, прикольно было.

Роман Ротенберг любит придумывать подобные вещи.

– Я в первый раз в команде, когда Роман Борисович – главный тренер. Когда он был в СКА, все видели, что было много всяких приколюх. Это чисто позитив.

Видно, что Ротенберг горит этим турниром?

– Да, видно, что он наслаждается этим всем. Везде позитив в команде, везде улыбки. Никакого напряга нет. Все сделано для того, чтобы расслабиться в хорошем смысле и получить удовольствие, – сказал Галкин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
