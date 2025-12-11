Киселевич о Радулове: «С медийной точки зрения, его отсутствие – большая потеря для Кубка Первого канала. Многие пришли бы на арену только, чтобы посмотреть на него»
Киселевич о Радулове: его отсутствие – большая потеря для Кубка Первого канала.
Олимпийский чемпион Богдан Киселевич считает, что Кубок Первого канала потеряет в медийности из-за отсутствия Александра Радулова.
«Конечно, если смотреть с медийной точки зрения, отсутствие Радулова – большая потеря для турнира. Многие болельщики пришли бы на арену только для того, чтобы посмотреть на него.
Пригодились бы и лидерские качества Александра, все же на льду это настоящий вожак. Однако у нас есть кому заменить его, а Радулов всегда на связи и готов помочь советом», – сказал Киселевич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости