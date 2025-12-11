  • Спортс
  • Киселевич о Радулове: «С медийной точки зрения, его отсутствие – большая потеря для Кубка Первого канала. Многие пришли бы на арену только, чтобы посмотреть на него»


Олимпийский чемпион Богдан Киселевич считает, что Кубок Первого канала потеряет в медийности из-за отсутствия Александра Радулова.  

«Конечно, если смотреть с медийной точки зрения, отсутствие Радулова – большая потеря для турнира. Многие болельщики пришли бы на арену только для того, чтобы посмотреть на него.

Пригодились бы и лидерские качества Александра, все же на льду это настоящий вожак. Однако у нас есть кому заменить его, а Радулов всегда на связи и готов помочь советом», – сказал Киселевич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ОКР
