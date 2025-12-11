Отец Василевского о сыне в Зале славы: «Не застолбил, а сохраняет место, а оно очень шаткое. Он как-то говорил: «Дам слабинку, а таких Василевских за мной еще 20 человек радуются»

Отец Василевского о сыне в Зале славы: не застолбил, а сохраняет место.

Андрей Василевский-старший, отец вратаря «Тампы » Андрея Василевского, оценил шансы сына на попадание в Зал славы НХЛ .

– Было ощущение, что в какой-то момент Андрей был на такой недосягаемой для остальных вратарской вершине, а сейчас немного просел. Или это так кажется?

– Нет, ему травмы помешали, но я не считаю, что он понизил уровень. Там, во-первых, ротация состава в команде. У многих игроков закончились контракты, потребовали повышение. А потолок зарплат в лиге-то есть и приходится обменивать на более дешевых игроков. А дешевые – молодые.

Состав сильно поменялся. Есть Хедман, Кучеров и Андрей – три ветерана, которые играют больше десяти лет. Остальные новички, но это часть бизнеса.

– Андрей уже застолбил место в Зале хоккейной славы?

– Пока у него идет мотивация – да. Не застолбил, а сохраняет. А это очень шаткое место.

– Представим, что вдруг он берет и заканчивает прямо сейчас. Разве не попадет в Зал славы?

– Нет-нет. У него есть голова на плечах, он парень не дурак. Вот этот «вдруг» пока исключаем. А потом он сам понимает. Стремится и на новый контракт нарабатывать, который через два года подписывать. Он как-то говорил давно: «Дам слабинку. А таких Василевских за мной еще 20 человек радуются», – сказал Василевский-старший.