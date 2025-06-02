Уголовное дело против тренера Медовикова, подозреваемого в домогательствах, признано незаконным (ТАСС)
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Уголовное дело отменено. Его возбуждение признано незаконным», – заявил источник.
Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой, рассказала, что Константин Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, также обвиняла тренера в домогательствах.
Позже Медовиков прекратил работу в спортивной школе, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес тренер никак не комментировал.
26 мая «Р-Спорт» сообщил, что Следственный комитет РФ по Новосибирской области ведет разбирательство по части 2 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».
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