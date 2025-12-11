«Нью-Джерси» поместил Дадонова в список травмированных из-за повреждения запястья и вызвал Парента из АХЛ
Евгения Дадонова внесли в список травмированных.
«Нью-Джерси» поместил нападающего Евгения Дадонова в список травмированных из-за травмы запястья. Россиянин ранее пропустил больше месяца из-за перелома кисти.
«Девилс» вызвали нападающего Ксавье Парента из команды АХЛ «Ютика Кометс». 24-летний форвард сыграл 20 матчей за «Кометс» в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды, набрав 12 очков (6 голов и 6 передач). Он еще не дебютировал в НХЛ.
Дадонов провел 5 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Нью-Джерси»
