«Нью-Джерси» поместил Дадонова в список травмированных из-за повреждения запястья и вызвал Парента из АХЛ

Евгения Дадонова внесли в список травмированных.

«Нью-Джерси » поместил нападающего Евгения Дадонова в список травмированных из-за травмы запястья. Россиянин ранее пропустил больше месяца из-за перелома кисти.

«Девилс» вызвали нападающего Ксавье Парента из команды АХЛ «Ютика Кометс». 24-летний форвард сыграл 20 матчей за «Кометс» в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды, набрав 12 очков (6 голов и 6 передач). Он еще не дебютировал в НХЛ .

Дадонов провел 5 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков.