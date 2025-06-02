«Пари НН» останется в РПЛ «с большой долей вероятности». Лига и РФС опасаются апелляций и исков в ином случае («РБ Спорт»)
«Пари НН» с большой вероятностью останется в РПЛ.
Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон.
По регламенту подмосковный клуб будет заменен другим клубом по решению исполкома РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом по регламенту преимущество имеют клубы, выступавшие в РПЛ. «Пари НН» уступил «Сочи» в стыковых матчах за право играть в высшей лиге.
По данным «РБ Спорт», завтра общее собрание РПЛ с большой долей вероятности проголосует за то, чтобы «Пари НН» остался в лиге. В ином случае у лиги и РФС есть опасения насчет возможных апелляций и исков.
Вероятность выбора в пользу «Урала», проигравшего в стыках «Ахмату», а также вылетевших напрямую «Факела» и «Оренбурга» крайне мала.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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