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  • Кузяев покинет «Гавр» летом – клуб не продлит контракт. 32-летний хавбек общался с «Зенитом», но хочет остаться в Европе (Sport24)
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Кузяев покинет «Гавр» летом – клуб не продлит контракт. 32-летний хавбек общался с «Зенитом», но хочет остаться в Европе (Sport24)

Далер Кузяев покинет «Гавр» этим летом.

32-летний российский полузащитник выступает за французский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Срок действующего контракта Кузяева истекает 30 июня 2025 года.

«Далер Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет «Гавр» этим летом – продлевать контракт клуб не собирается.

У россиянина было общение с «Зенитом», обсуждали потенциальное возвращение в Санкт-Петербург, но конкретики и переговоров по условиям не было. Сам Далер хочет остаться в Европе.

Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», – сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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