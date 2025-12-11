«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала в формате 3х3, обыграв Казахстан (4:1) и Беларусь (6:2)
В первом матче команда Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 4:1. Во второй игре одержана победа над командой Беларуси (6:2). Второе место занял Казахстан, одолевший Беларусь по буллитам (4:3 Б). Все матчи были сыграны сегодня.
Завтра на Кубке Первого канала, проходящем в Новосибирске, стартует основной турнир:
12 декабря, пятница – Белоруссия – Казахстан
13 декабря, суббота – «Россия 25» – Белоруссия
14 декабря, воскресенье – «Россия 25» – Казахстан
Победитель определится по количеству набранных очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
