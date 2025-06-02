Сарри вновь возглавил «Лацио»

Маурицио Сарри вернулся в «Лацио».

Клуб объявил о назначении 66-летнего специалиста на пост главного тренера. Ранее команду покинул Марко Барони.

Сообщалось, что соглашение с Сарри рассчитано на 2 года с опцией продления на год. Итальянец уже работал в «Лацио » с 2021 по 2024 год.

По итогам сезона-2024/25 римляне заняли 7-е место в Серии А и не вышли в еврокубки.