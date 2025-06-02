Мбемо решил перейти в «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». «Брентфорд» хочет 50 млн фунтов за вингера, клубы готовятся начать переговоры

Бриан Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда».

По данным The Athletic, 25-летний вингер решил стать игроком «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала », «Ньюкасла » и «Тоттенхэма ».

«Манчестер Юнайтед » и «Брентфорд » готовятся начать переговоры о трансфере. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за камерунца.

В 38 матчах завершившегося сезона АПЛ Мбемо забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь .