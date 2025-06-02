Мбемо решил перейти в «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». «Брентфорд» хочет 50 млн фунтов за вингера, клубы готовятся начать переговоры
Бриан Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда».
По данным The Athletic, 25-летний вингер решил стать игроком «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».
«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» готовятся начать переговоры о трансфере. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за камерунца.
В 38 матчах завершившегося сезона АПЛ Мбемо забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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