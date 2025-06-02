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«Бавария» встречалась с агентами Леау на прошлой неделе. «Милан» требует 130 млн евро за вингера

«Милан» хочет получить за Рафаэла Леау больше 100 млн евро.

Bild со ссылкой на Kicker сообщает, что интерес к вингеру проявляет «Бавария», представители мюнхенцев и агенты футболиста уже встречались на прошлой неделе. Португалец не против того, чтобы поиграть за действующих чемпионов Германии.

Со ссылкой на Corriere dello Sport отмечается, что «россонери» требуют за португальца 130 млн евро при отступных в 175 млн. Возможно, сумма станет еще ниже. При этом Массимилиано Аллегри, новый главный тренер «Милана», рассчитывает на Леау.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 34 матча в Серии А и забил 8 голов, а также сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
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