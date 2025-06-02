СКА об отставке Ротенберга: «Совет директоров отметил большой вклад Романа Борисовича в развитие команды и детско-юношеского хоккея»

Совет директоров СКА отметил вклад Ротенберга в развитие детско-юношеского хоккея.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

В минувшем сезоне СКА вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«2 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом в связи с недостижением командой спортивных результатов.

При этом Совет директоров отметил большой вклад, который внес Р. Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея», – говорится в сообщении СКА.

Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров. Он возглавлял клуб с января 2022 года и ни разу не выиграл Кубок Гагарина



