Ротенберг о возможном назначении тренером «Динамо»: «Никогда не говори «никогда». Все возможно в этой жизни. Шаг за шагом, но на данный момент я сконцентрирован на «России 25»

Ротенберг о возможном назначении тренером «Динамо»: никогда не говори «никогда».

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном назначении на пост тренера клуба.

– Как оцениваете недавнюю отставку Алексея Кудашова и готовы ли вернуться в КХЛ на пост главного тренера или руководителя клуба?

– «Динамо» – великий клуб. Недавно ему исполнилось 79 лет, поэтому хотел бы поздравить «Динамо».

Очень много общаюсь с Владимиром Юрзиновым. В свое время он подписывал у Андропова базу в Новогорске. Я очень сильно был погружен в историю клуба благодаря ему. Он очень много рассказывает мне про любовь к «Динамо». Очень люблю клуб.

Не комментирую решения, только поддерживаю, они принимаются коллегиально. Сконцентрирован на работе в сборной «Россия 25». Кстати, всех приглашаю в Новосибирск. Надо лететь туда. Это красивейший город. Для девочек есть театр, мальчики могут пойти вместе с девочками. Можем вместе в театр сходить там все!

Что касается «Динамо», никогда не говори «никогда». Все возможно в этой жизни. Шаг за шагом, но на данный момент я сконцентрирован на сборной России, – сказал Ротенберг.