Галлан и игроки «Шанхая» сделали фото в образах персонажей советских комедий. Фильмам будут посвящены домашние матчи «Дрэгонс» в декабре и январе

Игроки «Шанхая» сфотографировались в образах персонажей советских комедий.

Хоккеисты и тренер «Шанхая» Жерар Галлан в преддверии Нового года приняли участие в фотосессии в образах персонажей советских комедий.

«В декабре и январе мы много играем дома – после месяца почти без игр на «СКА-Арене» «Шанхай Дрэгонс » рады вновь сыграть перед своими зрителями.

Мы очень ценим вашу любовь и поддержку и специально для вас решили в праздничное время сделать атмосферу этих матчей по-настоящему особенной. Каждая игра будет посвящена одной из советских комедий, которые мы так любим смотреть на Новый год!

«Ирония судьбы, или С легким паром!», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» - одни лишь названия этих шедевров помогают ощутить наступление праздника! А ведь на матчах «Шанхай Дрэгонс» праздник – каждый вечер: музыка, костюмы, любимые герои, увлекательные конкурсы и розыгрыши, тематические фотозоны, посвященные знаменитым кинофильмам и многое, многое другое!

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан и хоккеисты нашей команды не остались в стороне – они примерили образы культовых героев ваших любимых новогодних фильмов. Совсем скоро поделимся кадрами с нашей специальной фотосессии и не только.

Все сюрпризы впереди – приходите к нам на «СКА-Арену» за крутым хоккеем и волшебной атмосферой главного семейного праздника!» – говорится в сообщении «Дрэгонс».

Фото: t.me/shadragons