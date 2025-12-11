Вероника Кудерметова: «Овечкин – легенда, ни с кем не сравним. Я люблю хоккей, поддерживаю «Ак Барс»

Теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о любви к хоккею.

Теннисистка Вероника Кудерметова назвала хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина легендой.

«Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Поэтому слежу за ним.

У меня нет любимого игрока. Конечно, Александр Овечкин – это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю, – это «Ак Барс», – сказала Кудерметова.