Вероника Кудерметова: «Овечкин – легенда, ни с кем не сравним. Я люблю хоккей, поддерживаю «Ак Барс»
Теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о любви к хоккею.
Теннисистка Вероника Кудерметова назвала хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина легендой.
«Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Поэтому слежу за ним.
У меня нет любимого игрока. Конечно, Александр Овечкин – это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю, – это «Ак Барс», – сказала Кудерметова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости