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Единая лига ВТБ. За 3-е место. 46 очков Найта и Кина на двоих принесли УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» и бронзу Лиги ВТБ

Сегодня, 2 июня, состоялся 4-й матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу, который стал обладателем 3-го места чемпионата России.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

За 3-е место (до 3 побед)

Четвертый матч

УНИКС выиграл в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?2746 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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