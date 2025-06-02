Единая лига ВТБ. За 3-е место. 46 очков Найта и Кина на двоих принесли УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» и бронзу Лиги ВТБ
Сегодня, 2 июня, состоялся 4-й матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу, который стал обладателем 3-го места чемпионата России.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до 3 побед)
Четвертый матч
УНИКС выиграл в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?2746 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости