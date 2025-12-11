11 650 зрителей посетили матчи Кубка Первого канала 3х3 в Новосибирске: «Невероятная атмосфера 😍»

11 650 зрителей посетили Кубок Первого канала 3х3.

11 650 зрителей посетили матчи Кубка Первого канала 3х3.

На «Сибирь-Арене» в Новосибирске стартовал Кубок Первого канала в формате 3х3.

В турнире принимают участие сборная «России 25», а также команды Казахстана и Беларуси .

«Полные трибуны в Новосибирске на Кубке Первого канала 3х3 🔥🔥🔥.

11 650 зрителей сегодня на «Сибирь-Арене». Спасибо каждому болельщику! Невероятная атмосфера 😍», – говорится в сообщении ФХР .

Фото: t.me/rusicehockey

