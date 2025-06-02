  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»
141

Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»

Ирина Роднина высказалась о зарплатах и пенсиях в России и США.

– Сравнение зарплат России и США? Их сравнивать не надо. Если взять зарплату американца, то надо сразу вычитать медицинскую страховку, которая в среднем в месяц стоит около 2 тысяч долларов. Дальше идет страховка на машину, которая значительно дороже, страховка на жилье. Если мы сделаем все вычеты, плюс налог не 13%, а 24% с прогрессией...

В Америке детские сады, все остальные прелести и пятое-десятое – платное. Это просто голые цифры. Там сумма зарплаты несравнима с тратами.

А у нас даже у пенсионеров, хоть пенсия и меньше по сравнению с США, есть бесплатный проезд. У нас они не облагаются налогом на квартиру, если она в твоей собственности, на дачу или загородный дом, на 6 соток земли и гараж. Это уже сумасшедшие деньги.

А еще в России бесплатное медицинское обслуживание, медикаменты и многие товары со скидкой. Для пенсионеров с определенного возраста начинают работать льготы на оплату ЖКХ. Мы считаем, что льготы так и должны быть, но если все суммировать, то получается значительно больше той пенсии, которую пенсионер получает на руки.

– То есть, с учетом зарплат и пенсий в России жить выгоднее?

– Так я говорить не буду. Выгодно жить, когда у тебя хороший достаток – везде. С деньгами жить везде нормально, но чтобы эти деньги зарабатывать, надо иметь образование и вкалывать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoИрина Роднина
деньги
Политика
logoЗдоровье
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?
1712 июня, 13:25
Роднина о том, могут ли в России отменить пенсии: «Никогда не говори «никогда». Условия жизни меняются, государство не стоит на месте»
19930 мая, 21:42
Роднина об отстранении спортсменов: «Обидно и больно, но что делать. Кому-то досталась Великая Отечественная война, а сегодняшнему поколению – вот такое отношение»
2430 мая, 14:10
Главные новости
Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS («СЭ»)
628 минут назад
С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа – 29 июня
2946 минут назад
Рухин о работе с Колядой: «Миша – очень талантливый человек и хореограф. Он подчеркнул множество новых вещей для меня»
3сегодня, 16:14
Слюсаренко о своей группе: «Находимся на сборе в Кисловодске. Все ребята готовятся к сезону»
8сегодня, 15:22
Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под «Лунную сонату» («Матч ТВ»)
52сегодня, 14:19
Михаил Коляда поставил произвольную программу Егору Рухину
22сегодня, 12:49Фото
Елизавета Шичина возобновила ледовые тренировки после операции на ноге
5сегодня, 10:45
Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Валиева вернется и всех победит. Тогда она сможет доказать, что она настоящий номер один и честный победитель престижных турниров»
70сегодня, 08:15
Евгений Рукавицын о главном качестве тренера: «Хладнокровие. Тренер-паникер – профнепригодность»
7сегодня, 07:34
Евгений Рукавицын: «Если сделаю сборник цитат учеников, там будет фраза Алиева: «Давайте сделаем вид, что у меня ничего не болит»
14сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1427 апреля, 16:49