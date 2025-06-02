Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»

Ирина Роднина высказалась о зарплатах и пенсиях в России и США.

– Сравнение зарплат России и США? Их сравнивать не надо. Если взять зарплату американца, то надо сразу вычитать медицинскую страховку, которая в среднем в месяц стоит около 2 тысяч долларов. Дальше идет страховка на машину, которая значительно дороже, страховка на жилье. Если мы сделаем все вычеты, плюс налог не 13%, а 24% с прогрессией...

В Америке детские сады, все остальные прелести и пятое-десятое – платное. Это просто голые цифры. Там сумма зарплаты несравнима с тратами.

А у нас даже у пенсионеров, хоть пенсия и меньше по сравнению с США, есть бесплатный проезд. У нас они не облагаются налогом на квартиру, если она в твоей собственности, на дачу или загородный дом, на 6 соток земли и гараж. Это уже сумасшедшие деньги.

А еще в России бесплатное медицинское обслуживание, медикаменты и многие товары со скидкой. Для пенсионеров с определенного возраста начинают работать льготы на оплату ЖКХ. Мы считаем, что льготы так и должны быть, но если все суммировать, то получается значительно больше той пенсии, которую пенсионер получает на руки.

– То есть, с учетом зарплат и пенсий в России жить выгоднее?

– Так я говорить не буду. Выгодно жить, когда у тебя хороший достаток – везде. С деньгами жить везде нормально, но чтобы эти деньги зарабатывать, надо иметь образование и вкалывать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина .