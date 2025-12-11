Владимир Плющев: «Результаты «России 25» давно должны были заинтересовать КХЛ и ФХР, чтобы принимались меры по исправлению ситуации. В нашем хоккее идет деформация»

Владимир Плющев: в нашем хоккее идет деформация.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты сборной «России 25» в 2025 году.

«Думаю, результаты «России 25» давно должны были заинтересовать людей в КХЛ и ФХР , чтобы принимались меры по исправлению ситуации.

К сожалению, сейчас нет ярких молодых игроков, и это большая проблема. Тренерский совет должен функционировать, а их не собирают, не советуются.

Думаю, тренеры могут высказать мнение, чтобы КХЛ изменила позиции в регламенте, когда тренерам запрещают какие-то вещи, собирать команды по их усмотрению. Тренерам подрезали крылья, они вынуждены действовать по шаблону. Хоккей – это творчество, в которое все должны вкладывать. Когда этого не происходит, так и получается, что все команды похожи друг на друга.

В нашем хоккее идет деформация. Немыслимо видеть неудовлетворенные в финансовом плане команды, которые стабильны, еще и показывают хоккей зрелищней, чем у некоторых лидеров.

О важных вопросах никто не говорит, зато обсуждают сбор «России 25». Если ее провозгласили сборной до 25, разве не должно это правило соблюдаться. Приглашали туда даже Радулова , который давно не мальчик. Результаты команды должны были озадачить руководителей, но, судя по всему, всех все устраивает», – сказал Плющев.