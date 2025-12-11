Владимир Плющев: «Результаты «России 25» давно должны были заинтересовать КХЛ и ФХР, чтобы принимались меры по исправлению ситуации. В нашем хоккее идет деформация»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты сборной «России 25» в 2025 году.
«Думаю, результаты «России 25» давно должны были заинтересовать людей в КХЛ и ФХР, чтобы принимались меры по исправлению ситуации.
К сожалению, сейчас нет ярких молодых игроков, и это большая проблема. Тренерский совет должен функционировать, а их не собирают, не советуются.
Думаю, тренеры могут высказать мнение, чтобы КХЛ изменила позиции в регламенте, когда тренерам запрещают какие-то вещи, собирать команды по их усмотрению. Тренерам подрезали крылья, они вынуждены действовать по шаблону. Хоккей – это творчество, в которое все должны вкладывать. Когда этого не происходит, так и получается, что все команды похожи друг на друга.
В нашем хоккее идет деформация. Немыслимо видеть неудовлетворенные в финансовом плане команды, которые стабильны, еще и показывают хоккей зрелищней, чем у некоторых лидеров.
О важных вопросах никто не говорит, зато обсуждают сбор «России 25». Если ее провозгласили сборной до 25, разве не должно это правило соблюдаться. Приглашали туда даже Радулова, который давно не мальчик. Результаты команды должны были озадачить руководителей, но, судя по всему, всех все устраивает», – сказал Плющев.