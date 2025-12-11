Козлов о «России 25» на КПК: «Я всегда на связи с тренерским штабом, работаем вместе и слаженно. Знаю, что болельщики ждут этих матчей. Россия, вперед!»
Виктор Козлов пожелал «России 25» удачи на Кубке Первого канала.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов пожелал команде «России 25» удачи на Кубке Первого канала.
Ранее стало известно, что тренер будет дистанционно помогать штабу Романа Ротенберга на турнире в Новосибирске.
«Хочу передать привет и удачи сборной России на предстоящем Кубке Первого канала в Новосибирске.
Я знаю, что наши болельщики ждут этих матчей. Ребятам удачи. А я всегда с тренерским штабом на связи, работаем вместе и слаженно. Россия, вперед!» – сказал Козлов.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ФХР
