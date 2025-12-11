Козлов о «России 25» на КПК: «Я всегда на связи с тренерским штабом, работаем вместе и слаженно. Знаю, что болельщики ждут этих матчей. Россия, вперед!»

Виктор Козлов пожелал «России 25» удачи на Кубке Первого канала.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов пожелал команде «России 25» удачи на Кубке Первого канала.

Ранее стало известно , что тренер будет дистанционно помогать штабу Романа Ротенберга на турнире в Новосибирске.

«Хочу передать привет и удачи сборной России на предстоящем Кубке Первого канала в Новосибирске.

Я знаю, что наши болельщики ждут этих матчей. Ребятам удачи. А я всегда с тренерским штабом на связи, работаем вместе и слаженно. Россия, вперед!» – сказал Козлов.