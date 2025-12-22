«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Вильярреал» в 17-м туре Ла Лиги – 2:0. Ямаль забил с игры, Рафинья – с пенальти , Вейгу удалили на 39-й минуте. Каталонцы завершают 2025-й на первом месте в Ла Лиге, отрыв от «Реала» – 4 очка. Все результаты тура – здесь .

2. «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» в единственном матче дня в АПЛ – 2:1. Команда Эмери выиграла 10 матчей подряд и повторила клубный рекорд 1914 года. У «МЮ» все грустно: лишь две победы в 8 матчах, еще и Бруну травмировался .

3. Гуменник выиграл первое в карьере золото чемпионата России по фигурному катанию. Семененко стал вторым, Кондратюк – 3-й.

Туктамышева выступила на чемпионате России с прощальным показательным номером под песню «Аллилуйя».

4. В Fonbet КХЛ ЦСКА уступил «Динамо» Москва (0:1 Б), «Динамо» Минск разгромило «Ладу» (7:2), «Сибирь» победила «Амур» (4:2), «Барыс» проиграл «Сочи» (1:5).

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту» (2:3 ОТ), Овечкин продлил серию без забитых шайб до 8 матчей. «Питтсбург» обыграл «Монреаль» (4:3 Б), Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Пингвинс» (1724 против 1723), Демидов набрал 1+1 и делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков. Все результаты дня – здесь .

6. НБА. 16 очков Демина помогли «Бруклину» победить «Торонто», 47 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» справиться с «Майами», «Чикаго» одолел «Атланту» в матче с 300+ очками без овертайма (152:150) и другие результаты .

7. Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Еленой Костылевой. Теперь 14-летняя фигуристка будет тренироваться у Софьи Федченко.

8. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» в 15-м туре Бундеслиги – 4:0. Мюнхенцы лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.

9. У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев.

10. Ардашев выиграл классическую «разделку» на 20 км на Кубке России по лыжам, Большунов – 5-й. Крупицкая победила у женщин, Степанова сошла из-за травмы.

11. Джакомель победил в масс-старте у мужчин на Кубке Мира по биатлону, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й, Ботн – 5-й, Жаклен – 9-й. Киркеэйде выиграла масс-старт у женщин, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я.

Серохвостов выиграл масс-старт у мужчин на Кубке Содружества, у женщин победила Резцова.

12. Фигурист Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?» Губерниев осудил Александра, а Василий Конов призвал принести извинения: «Ранний звонок» – это 09:54». Позже Галлямов убрал в карман медаль во время круга почета призеров чемпионата России.

13. Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия.

14. Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года.

15. Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина включена в базу украинского сайта «Миротворец».

Цитаты дня.

Агент Дзюбы о голе Кержакова Германии: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в «Урал». Пока это вбросы – призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»

Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»

Роднина считает, что россияне стали сплоченнее: «Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции, становимся едиными и сильными»

«Судейство #######, нервов не осталось» . Двоеглазова репостнула видео с критикой судейства на чемпионате России

Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»

Федченко о постах Ирины Костылевой: «Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты»