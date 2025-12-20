  • Спортс
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»

В АПЛ пройдут матчи 17-го тура.

В 17-м туре АПЛ в субботу «Челси» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Эвертоном».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2273 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
