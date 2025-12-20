Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
В АПЛ пройдут матчи 17-го тура.
В 17-м туре АПЛ в субботу «Челси» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Эвертоном».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
17-й тур
20 декабря 17:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
