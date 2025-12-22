Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
Колосков о «Динамо»: нет ярко выраженного лидера.
Вячеслав Колосков высказался о 10-м месте «Динамо» в РПЛ после 18 туров.
«У «Динамо» нет ярко выраженного лидера в первой половине сезона. Куда-то пропала звенящая форма Гладышева, которая была весной. Ничего выдающегося не показал и Бителло. В обороне просто провал на провале.
Батраков, например, тащит «Локомотив» на себе, и команда борется за чемпионство. У «Динамо» такого игрока нет на сегодняшний день. Тюкавин им был, но после травмы он далек от своей лучшей игры», — сказал почетный президент РФС.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44002 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости