  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
0

Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»

Колосков о «Динамо»: нет ярко выраженного лидера.

Вячеслав Колосков высказался о 10-м месте «Динамо» в РПЛ после 18 туров.

«У «Динамо» нет ярко выраженного лидера в первой половине сезона. Куда-то пропала звенящая форма Гладышева, которая была весной. Ничего выдающегося не показал и Бителло. В обороне просто провал на провале.

Батраков, например, тащит «Локомотив» на себе, и команда борется за чемпионство. У «Динамо» такого игрока нет на сегодняшний день. Тюкавин им был, но после травмы он далек от своей лучшей игры», — сказал почетный президент РФС.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44002 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Лейте (Иван Карпов)
вчера, 15:16
Александр Мостовой: «Могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико». Там играют такие же люди, как он»
вчера, 14:39
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
вчера, 13:18
Главные новости
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
44 минуты назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 04:15
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» разгромил «Хетафе»
вчера, 22:00
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита»? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»
вчера, 21:50
Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»
вчера, 21:47
«Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»
вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
15 минут назад
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
35 минут назад
Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»
57 минут назад
«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз. Юри Алберто и Депай забили в ответном финальном матче с «Васко да Гама»
сегодня, 04:22
Хохлов не думает о пересадке волос: «Когда осознал, что дело в генах — успокоился. У меня и татуировок нет. Хочу остаться таким, каким создал Господь»
сегодня, 03:20
Агент о возвращении Джикии в РПЛ: «Появится интерес со стороны серьезного клуба – обсудим»
сегодня, 01:59
Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки. Он лучший бомбардир «Олимпиакоса» и лиги Греции
сегодня, 01:19
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
вчера, 21:51
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» обыграла «Дженоа»
вчера, 21:42
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
вчера, 20:54